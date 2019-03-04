В Новокузнецке эвакуировали ЦУМ

СЕГОДНЯ 05:01 2019-03-04T05:01:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в воскресенье, 3 марта, в Новокузнецке эвакуировали здание ЦУМа. Причиной эвакуации стало сообщение о минировании.

Торгово-офисное здание, где находятся магазины, офисы (в том числе телекомпании и радиоканала), медицинский центр и развлекательные заведения, был эвакуирован во второй половине дня в воскресенье. Как сообщает citu-n, причиной экстренной эвакуации стало сообщение о минировании суши-бара, которое поступило около пяти часов вечера. Все, кто находился в тот момент в здании, вышли на улицу и отошли на безопасное расстояние. Парковку ЦУМа оцепила полиция. В помещении работали сотрудники спецслужб, в том числе и кинологи.

К слову, это не первое подобное сообщение, поступившее в воскресенье. Так, утром из-за «минирования» не смог вовремя улететь самолет из Кемерова в Москву. Вылет задержался не несколько часов, пока специалисты обследовали самолет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Кемерово проверяют десятки сигналов о минировании больниц и школ

В Кемерово утром 28 января десятки административных зданий, среди которых больницы, школы и детские сады, получили сообщения о минировании. В учреждениях проводится эвакуация. (подробности)

В Кемерове массово эвакуировали школы, вокзалы и торговые центры

Во вторник по стране прокатилась волна анонимных звонков о минировании различных объектов, всего от телефонных террористов пострадало 14 регионов. В среду звонки с сообщениями о заложенных бомбах раздались в Кемерове. На данный момент в столице Кузбасса были эвакуированы более десятка учреждений: школы, больницы, магазины и торговые центры. (подробности)

Вокзалы в Петербурге "заминировал" хулиган из Кемерово

Вечером 3 мая в Петербурге эвакуировали одновременно все воказалы - и железнодорожные, и автобусный. Искали взрывчатку - о ней полицейским сообщил аноним. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU