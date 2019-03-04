В Таштаголе электропоезд сбил мужчину
Горожанина доставили в больницу с травмами
В результате ЧП горожанин получил открытый перелом правого голеностопа и перелом правой ключицыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Таштаголе на выходных электропоезд сбил мужчину. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.
Инцидент произошел в воскресенье, 3 марта, в 03.09. Между переездом ГРЭ и станции Кондома мужчина 1987 года рождения попал под электропоезд. В результате ЧП горожанин получил открытый перелом правого голеностопа и перелом правой ключицы, сообщили в пресс-службе Таштагольского района..
Пострадавшего доставили в травматологическое отделение районной больницы города. В обстоятельствах произошедшего разбираются компетентные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU