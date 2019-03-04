2019-03-04T05:47:41+03:00
Происшествия

В Таштаголе электропоезд сбил мужчину

Горожанина доставили в больницу с травмами
Екатерина БОРМОТОВА
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В результате ЧП горожанин получил открытый перелом правого голеностопа и перелом правой ключицыВ результате ЧП горожанин получил открытый перелом правого голеностопа и перелом правой ключицыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Таштаголе на выходных электропоезд сбил мужчину. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 марта, в 03.09. Между переездом ГРЭ и станции Кондома мужчина 1987 года рождения попал под электропоезд. В результате ЧП горожанин получил открытый перелом правого голеностопа и перелом правой ключицы, сообщили в пресс-службе Таштагольского района..

Пострадавшего доставили в травматологическое отделение районной больницы города. В обстоятельствах произошедшего разбираются компетентные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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