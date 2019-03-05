Россельхозбанк запустил кредит «Удачный процент»

СЕГОДНЯ 05:20 2019-03-05T05:20:28+03:00

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Новые условия кредита: теперь ставка составляет 9,9 процента* годовых по потребительским кредитам без обеспечения в сумме от 1 миллиона рублей и сроком кредитования от 1 года. Кредит действует для для физических лиц, получающих заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк».

Акция продлится до 1 июня 2019 года. Для оформления кредита клиентам необходимо предоставить паспорт гражданина РФ и заполнить анкету**. Срок рассмотрения заявки составляет до 3 дней.

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.

*при условии оформления личного страхования жизни, здоровья.

**для мужчин в возрасте до 27 лет включительно обязательно предоставление военного билета.

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ИСТОЧНИК KP.RU