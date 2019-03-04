2019-03-04T06:36:19+03:00
Общество

В Кемерове на оживленном перекрестке включили новый светофор

Первые три дня он работал в режиме «желтый мигающий»
Екатерина БОРМОТОВА
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Новый светофор заработал на пересечении улицы Волгоградской и проспекта Московского Фото: мэрия КемероваНовый светофор заработал на пересечении улицы Волгоградской и проспекта Московского Фото: мэрия Кемерова
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В Кемерове на перекрестке улицы Волгоградской и Московского проспекта включили новый светофор. С понедельника он работает в обычном режиме.

Новый электронный регулировщик включили в пятницу, 1 марта. Первые три дня он работал в режиме «желтый мигающий», чтобы водители привыкли обращать на него внимание.

С 4 марта специалисты Центра организации дорожного движения подключили светофор в рамках обычной программы, сообщили в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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