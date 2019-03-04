Двое новокузнечан хранили у себя дома пулеметы и сотни патронов

СЕГОДНЯ 07:03 2019-03-04T07:03:10+03:00

В домах новокузнечан нашли пулемет системы «Максим», винтовку с оптическим прицелом, пистолет-пулемет системы «Судаева» и патроны Фото: УФСБ по Кемеровской области

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В Новокузнецке двое горожан хранили в своих домах пулеметы и патроны. Незаконное боевое оружие изъяли сотрудники УФСБ Кузбасса.

В домах двух новокузнечан нашли пулемет системы «Максим», винтовку с оптическим прицелом, пистолет-пулемет системы «Судаева», заготовки для изготовления оружия и около 1,5 тысячи патронов разного калибра.

Все оружие направили на исследование, по результатам которого будет дано процессуальное решение.

В УФСБ Кузбасса отметили, что действия мужчин, в чьих домах было обнаружено оружие, попадают под признаки преступления по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов».

Напомним, ранее в Новокузнецке обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU