Двое новокузнечан хранили у себя дома пулеметы и сотни патронов
В Новокузнецке двое горожан хранили в своих домах пулеметы и патроны. Незаконное боевое оружие изъяли сотрудники УФСБ Кузбасса.
В домах двух новокузнечан нашли пулемет системы «Максим», винтовку с оптическим прицелом, пистолет-пулемет системы «Судаева», заготовки для изготовления оружия и около 1,5 тысячи патронов разного калибра.
Все оружие направили на исследование, по результатам которого будет дано процессуальное решение.
В УФСБ Кузбасса отметили, что действия мужчин, в чьих домах было обнаружено оружие, попадают под признаки преступления по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов».
Напомним, ранее в Новокузнецке обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению боеприпасов.
ИСТОЧНИК KP.RU