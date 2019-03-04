2019-03-04T07:38:21+03:00
Общество

В Кемерове на день отключили светофоры

На нескольких участках ведутся ремонтные работы
Екатерина БОРМОТОВА
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Светофоры не будут работать до 16.00 4 мартаСветофоры не будут работать до 16.00 4 мартаФото: Алексей ФОКИН
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В Кемерове 4 марта отключили светофоры на нескольких участках улично-дорожной сети. Это связано с проведением ремонтных работ.

В связи с ремонтными работами, которые проводит «Кемеровская горэлектросеть», в понедельник с 09.00 до 16.00 будет отключена электроэнергия на пересечении улиц Суворова и Ишимской и улиц Мариинской и Суворова. Светофорные объекты, расположенные на данных перекрестках, будут отключены. Водителей просят действовать согласно ПДД для нерегулируемых перекрестков, сообщили в кемеровском Центре организации дорожного движения.

Кроме того, 13.00 до 16.00 будет проводиться ремонт светофорного объекта, расположенного на проспекте Октябрьском,16. Здесь в это время также будут действовать правила для нерегулируемых перекрестков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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