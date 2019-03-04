Когда пройдет Всекузбасский съезд директоров школ
Первый Всекузбасский съезд директоров школ пройдет в Кемерове 5 марта. Об этом сообщили в департаменте образования и науки Кемеровской области.
В работе съезда будут участвовать заместители глав городов и районов по социальным вопросам, начальники управлений образования, директора всех общеобразовательных организаций Кузбасса, ректора вузов, ветераны педагогического труда и другие.
Съезд примет Кемеровская государственная областная филармония имени Штоколова. Мероприятие начнется в 10.00.
Напомним, необходимость проведения подобного съезда ранее обсудили губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и начальник областного департамента образования Артур Чепкасов.
ИСТОЧНИК KP.RU