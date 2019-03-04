2019-03-04T08:08:42+03:00
Общество

Когда пройдет Всекузбасский съезд директоров школ

Мероприятие состоится в Кемерове
Екатерина БОРМОТОВА
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Съезд директоров школ пройдет в кузбасской филармонииСъезд директоров школ пройдет в кузбасской филармонииФото: Евгения ГУСЕВА
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Первый Всекузбасский съезд директоров школ пройдет в Кемерове 5 марта. Об этом сообщили в департаменте образования и науки Кемеровской области.

В работе съезда будут участвовать заместители глав городов и районов по социальным вопросам, начальники управлений образования, директора всех общеобразовательных организаций Кузбасса, ректора вузов, ветераны педагогического труда и другие.

Съезд примет Кемеровская государственная областная филармония имени Штоколова. Мероприятие начнется в 10.00.

Напомним, необходимость проведения подобного съезда ранее обсудили губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и начальник областного департамента образования Артур Чепкасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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