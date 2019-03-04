2019-03-04T08:47:41+03:00
Звезды

Известный певец оценил учреждения культуры Кузбасса

Александр Малинин посетил Прокопьевск
Екатерина БОРМОТОВА
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Александр Малинин Фото: Instagram певцаАлександр Малинин Фото: Instagram певца
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Российский эстрадный певец Александр Малинин высказался об учреждениях культуры Кузбасса. Один из выходных артист провел в Прокопьевске, где дал концерт для местных жителей.

Выступление Александра Малинина в Прокопьевском драматическом театре состоялось 2 марта. Местные здания культуры настолько впечатлили музыканта, что он решил рассказать о них в своем Instagram.

Александр Малинин в Прокопьевске Фото: Instagram певца

Александр Малинин в Прокопьевске Фото: Instagram певца

«А за этим прекрасным театром находится еще один не менее интересный по архитектуре дворец, только совсем заброшенный и забытый!!! Дворец культуры и памятник писателю Островскому!!! Уходят гиганты-правители, рушатся пирамиды!!! Грустно!!! Но будем жить и строить новые чудесные дворцы на радость нам и нашим детям!!!» - написал певец.

Стоит отметить, что прокопчане высоко оценили прошедший концерт и поблагодарили любимого исполнителя в комментариях к постам о Прокопьевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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