Известный певец оценил учреждения культуры Кузбасса
Российский эстрадный певец Александр Малинин высказался об учреждениях культуры Кузбасса. Один из выходных артист провел в Прокопьевске, где дал концерт для местных жителей.
Выступление Александра Малинина в Прокопьевском драматическом театре состоялось 2 марта. Местные здания культуры настолько впечатлили музыканта, что он решил рассказать о них в своем Instagram.
Александр Малинин в Прокопьевске Фото: Instagram певца
«А за этим прекрасным театром находится еще один не менее интересный по архитектуре дворец, только совсем заброшенный и забытый!!! Дворец культуры и памятник писателю Островскому!!! Уходят гиганты-правители, рушатся пирамиды!!! Грустно!!! Но будем жить и строить новые чудесные дворцы на радость нам и нашим детям!!!» - написал певец.
Стоит отметить, что прокопчане высоко оценили прошедший концерт и поблагодарили любимого исполнителя в комментариях к постам о Прокопьевске.
ИСТОЧНИК KP.RU