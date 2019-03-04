Кузбассовцам предлагали купить редкого зверя

СЕГОДНЯ 09:38 2019-03-04T09:38:40+03:00

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В Кузбассе решением суда будет заблокирован сайт, где содержалась информация о продаже леопарда. Животное занесено в Красную книгу и находится под угрозой исчезновения.

Факт размещения информации о незаконной продаже леопарда в Сети обнаружила Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура. Данная особь имеет первую категорию статуса редкости и включена в перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу России, и находится под особой защитой государства.

- По результатам проверки и.о. Новокузнецкого межрайонного природоохранного прокурора направил в суд административное исковое заявление о признании информации, содержащейся в информационно-коммуникационной сети Интернет, запрещенной к распространению на территории России, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Заводский районный суд Кемерова удовлетворил требования в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU