Теперь и по нечетной: На улице Островского в Кемерове запретили остановку
В Кемерове на улице Николая Островского изменили организацию дорожного движения. По нечетной стороне дороги установили дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» - автомобили нарушителей будут эвакуированы на штрафстоянку.
Новые изменения коснулись участка дороги от улицы Кирова до улицы Кузбасской.
- Аналогичные дорожные знаки действуют и по четной стороне улицы. За нарушение требований дорожных знаков для автомобилистов предусмотрена административная ответственность – штраф 1,5 тысячи рублей. Также автомобили правонарушителей будут эвакуированы на специализированную охраняемую стоянку, - пояснил заместитель начальника ОГИБДД Кемерова Сергей Белов.
ИСТОЧНИК KP.RU