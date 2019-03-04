Теперь и по нечетной: На улице Островского в Кемерове запретили остановку

СЕГОДНЯ 10:27 2019-03-04T10:27:28+03:00

Теперь и по нечетной стороне улицы Островского нельзя останавливаться Фото: Екатерина БОРМОТОВА

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В Кемерове на улице Николая Островского изменили организацию дорожного движения. По нечетной стороне дороги установили дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» - автомобили нарушителей будут эвакуированы на штрафстоянку.

Новые изменения коснулись участка дороги от улицы Кирова до улицы Кузбасской.

- Аналогичные дорожные знаки действуют и по четной стороне улицы. За нарушение требований дорожных знаков для автомобилистов предусмотрена административная ответственность – штраф 1,5 тысячи рублей. Также автомобили правонарушителей будут эвакуированы на специализированную охраняемую стоянку, - пояснил заместитель начальника ОГИБДД Кемерова Сергей Белов.

ИСТОЧНИК KP.RU