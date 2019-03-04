2019-03-04T12:03:25+03:00
Происшествия

Юная новокузнечанка отправилась в колонию за смертельное ДТП

Девушка вела автомобиль будучи пьяной
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке вынесен приговор 19-летней автолюбительнице, которая устроила смертельное ДТП. Девушка села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла на автодороге Новокузнецк – Красулино в октябре 2018 года. Ее спровоцировала девушка, управлявшая автомобилем Peuguot 206, которая имела меньше года водительского стажа.

- Девушка не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Toyota Vista. В результате ДТП от полученных травм скончался 41-летний пассажир последнего авто, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Также травмы получили водители обеих машин, а две пассажирки, ехавшие в Peuguot, были госпитализированы. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого было установлено, что юная автомобилистка села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по незнакомой местности по навигатору, девушка не выбрала безопасную скорость движения.

Суд назначил виновной 2,5 года колонии-поселения, а также лишил ее права управления транспортными средствами на аналогичный период. Кроме того, осужденная должна выплатить родственникам погибшего более 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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