2019-03-04T13:19:57+03:00
Происшествия

Полиция установила личности участников похищения средь бела дня в Кемерове

Проводится проверка
Екатерина БОРМОТОВА
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Личности участников инцидента установленыЛичности участников инцидента установлены
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В Кемерове полицейские установили личности участников похищения, которое произошло днем 4 марта на проспекте Шахтеров. Проводится проверка.

- В настоящее время сотрудники полиции установили всех участников данного инцидента. Проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, как мужчина силой заталкивает другого мужчину во внедорожник. Последний пытается вырваться и просит прохожих о помощи, однако его все равно увозят в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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