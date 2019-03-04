Погода на 8 марта в Кузбассе

СЕГОДНЯ 14:18 2019-03-04T14:35:53+03:00

Среди недели в Кузбассе ожидается значительный минус, но к праздникам потеплеет Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

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Кузбасские синоптики рассказали о погоде на 8 марта. В Международный женский день в регионе будет тепло и снежно.

Наступившая неделя будет радовать и огорчать кузбасовцев своей переменчивой погодой. Так, среди недели в регионе ночью похолодает до -20 градусов, но к выходным снова потеплеет. Уже в пятницу, 8 марта, в области будет наблюдаться лишь небольшой минус, а в некоторых районах и вовсе плюс!

В пятницу, 8 марта, в большинстве районов области будет наблюдаться снег, мокрый снег, местами метель, и небольшое повышение температуры: днем +2,-3 градуса, ночью -2,-7, местами до -12. Ветер юго-западный порывистый.

- 8 марта погода будет вполне праздничная, женская, весенняя – с плюсовыми отметками, - уточнила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

ИСТОЧНИК KP.RU