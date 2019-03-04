2019-03-04T14:35:53+03:00
Общество

Погода на 8 марта в Кузбассе

Синоптики озвучили свой прогноз
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Среди недели в Кузбассе ожидается значительный минус, но к праздникам потеплеетСреди недели в Кузбассе ожидается значительный минус, но к праздникам потеплеетФото: Кристина БРАЖНИКОВА
Изменить размер текста:

Кузбасские синоптики рассказали о погоде на 8 марта. В Международный женский день в регионе будет тепло и снежно.

Наступившая неделя будет радовать и огорчать кузбасовцев своей переменчивой погодой. Так, среди недели в регионе ночью похолодает до -20 градусов, но к выходным снова потеплеет. Уже в пятницу, 8 марта, в области будет наблюдаться лишь небольшой минус, а в некоторых районах и вовсе плюс!

В пятницу, 8 марта, в большинстве районов области будет наблюдаться снег, мокрый снег, местами метель, и небольшое повышение температуры: днем +2,-3 градуса, ночью -2,-7, местами до -12. Ветер юго-западный порывистый.

- 8 марта погода будет вполне праздничная, женская, весенняя – с плюсовыми отметками, - уточнила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция установила личности участников похищения средь бела дня в Кемерове
Юная новокузнечанка отправилась в колонию за смертельное ДТП
Теперь и по нечетной: На улице Островского в Кемерове запретили остановку
Кузбассовцам предлагали купить редкого зверя
Известный певец оценил учреждения культуры Кузбасса
Когда пройдет Всекузбасский съезд директоров школ
В Кемерове на день отключили светофоры
Двое новокузнечан хранили у себя дома пулеметы и сотни патронов
В Кемерове на оживленном перекрестке включили новый светофор
В Таштаголе электропоезд сбил мужчину
Сосиска с грибами: Кемеровчанин купил в магазине просроченную выпечку
В Новокузнецке эвакуировали ЦУМ
Кемеровчане проводили зиму и встретили масленичную неделю
Из-за неработающего светофора в Кемерове случилось ДТП
Пропавшая в Новокузнецке 15-летняя школьница найдена
Тепло, снежно, ветрено: Синоптики дали прогноз погоды на 4 марта
Сноубордистка из Кузбасса завоевала золото Универсиады
Девятерым туристам потребовалась помощь спасателей на горнолыжных курортах Кузбасса
Лапша из-за решетки: В кузбасской колонии начали изготавливать макароны
Бегающий в трусах мужчина удивил новокузнечан
Новокузнечане нашли в сугробе тело мужчины
После общения с лже-банкиром кемеровчанин потерял деньги с двух карт
Рецидивист украл из камеры хранения кемеровского магазина женскую сумочку
В Новокузнецке пропал подросток
В Новокузнецке пропала 15-летняя девушка
«Очень агрессивная»: В Новокузнецке продают кошку за 2,5 миллиона рублей