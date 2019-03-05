Пенсионер избил полицейского в отделении в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 03:13 2019-03-05T03:13:33+03:00

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В Новокузнецке пожилой местный житель избил полицейского прямо в отделении. Мужчину наказали условно с испытательным сроком.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. В отдел полиции доставили двух нетрезвых пожилых мужчин. Один из них стал возмущаться и ударил полицейского, оформлявшего документы, в лицо. У стража порядка диагностировали ушиб глаза. Материалы были переданы в следственные органы, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

63-летний новокузнечанин сотрудничал со следствие и полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU