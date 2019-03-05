2019-03-05T05:42:31+03:00
Общество

Два метра блинов: В Кузбассе испекут самую высокую блинную башню

Также здесь сожгут самое высокое чучело Масленицы
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе испекут самую высокую блинную башню. Фото: музей=заповедник "Томская писаница"В Кузбассе испекут самую высокую блинную башню. Фото: музей=заповедник "Томская писаница"
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В кузбасском музее-заповеднике «Томская писаница» на Масленицу собираются установить сразу два рекорда. Один из них – самая высокая блинная башня в Кузбассе.

Башню из блинов высотой в два метра собираются испечь в Кузбассе. За дело возьмутся мастера из музея-заповедника «Томская писаница» они напекут блинов и сложат их высокой стопкой, - об этом сообщают организаторы мероприятия. Готовятся в музее-заповеднике установить и еще один рекорд – по сжиганию самого высокого в Кузбассе чучела Масленницы. Предполагается, что его высота достигнет семи метров!

Рекорд планируется установить 10 марта. В этот же день здесь можно будет стать участником конкурса на самую лучшую масленичную куклу, увидеть файер-шоу, попробовать покорить ледяной столб, защитить или, напротив, захватить снежную крепость и, конечно же, отведать вкусных блинков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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