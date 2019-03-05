На опасной кузбасской шахте запретили добывать уголь

СЕГОДНЯ 06:09 2019-03-05T06:09:04+03:00

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На 90 суток в Мысках приостановлена деятельность участка Берегового на разрезе «Угольном». Как оказалось, работы здесь велись с серьезными нарушениями норм и правил промышленной безопасности.

Специалисты Сибирского управления Ростехнадзора провели проверку и выяснили, сто ведение работ на участке ведется с нарушениями. А предприятие не обеспечило безопасные условия ведения горных работ, здесь не соблюдаются технологии отработки месторождения, устойчивость уступов, необходимая ширина рабочих площадок для размещения горнотранспортного оборудования. А все это, в свою очередь, может привести к авариям и даже обрушению горных пород с вышележащих уступов на опасном производственном объекте. А это, в свою очередь, несет угрозу вреда здоровью и жизни работников.

- Судья Мысковского городского суда Кемеровской области признал акционерное общество «Угольная компания Южная» виновным в нарушении требований промышленной безопасности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по ведению горных работ по добыче пласта в профильных линиях на 90 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

В настоящее время деятельность опасного участка приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU