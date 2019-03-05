2019-03-05T07:48:01+03:00
Общество

В Кемерове появится сельскохозяйственная академия

Именно так теперь будет называться кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
Екатерина РОМАНОВА
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На Кемеровской государственном сельскохозяйственном институте в скором времени сменятся вывески: его переименуют в Кузбасскую государственную сельскохозяйственную академию.

Сообщение о предстоящем переименования появилось на сайте института. Сам де приказ был подписан 4 марта.

- Соответствующий приказ был подписан в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, - говорится в сообщении.

К слову, осенью 2018 года в институте уже произошли некоторые изменения. Здесь пост временно исполняющего обязанности ректора КемГСХИ была назначена Екатерина Ижмулкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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