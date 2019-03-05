2019-03-05T08:36:01+03:00
Происшествия

Горящую иномарку на новокузнецкой дороге пытались потушить снегом

Автомобиль сильно пострадал от огня
Екатерина РОМАНОВА
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Горящую иномарку на новокузнецкой дороге пытались потушить снегом. Фото: кадр видео city-n.Горящую иномарку на новокузнецкой дороге пытались потушить снегом. Фото: кадр видео city-n.
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Накануне находчивый новокузнечанин помог справиться с пожаром в легковом автомобиле: он высыпал на горящую машину снег из ковша трактора.

Чрезвычайное происшествие случилось в шестом часу вечера на улице Народной. Здесь по каким-то причинам в автомобиле Subaru Forester начался пожар. Пламя вырывалось из-под капота, и очевидцы пытались помочь владельцу потушить авто. Однако попытки были безуспешными до тех пор, пока в дело не вмешался тракторист. Он набрал в ковш снега, подъехал к автомобилю и вывалил его. Процесс тушения пожара сняли на видео очевидцы. Увы, съемка обрывается как раз на том моменте, когда тракторист высыпает снег. Однако его действия принесли результат.

Тракторист тушил автомобиль снегом в Новокунецке..Видео: city-n

- На момент прибытия первого подразделения из-под капота иномарки шел дым, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемервоской области. – В результате пожара обгорел моторный отсек и частично салон автомобиля.

По предварительным данным, причиной пожара стана неисправность электрооборудования иномарки. Полностью пожар удалось ликвидировать в 17:31.

ИСТОЧНИК KP.RU

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