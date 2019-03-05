2019-03-05T09:50:56+03:00
Происшествия

Голого педофила задержали в Юрге

Мужчина расхаживал в непотребном виде по улице
Екатерина РОМАНОВА
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Голого педофила задержали в Юрге. Фото: vk.com, "6 рукопожатий Кемерово"Голого педофила задержали в Юрге. Фото: vk.com, "6 рукопожатий Кемерово"
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В Юрге задержали мужчину, который может быть причастным к нападению на несовершеннолетнюю девочку.

Накануне в пабликах города Юрги неравнодушные граждане распространяли ориентировку на мужчину, который подозревается в действиях сексуального характера. По данным полиции, 1 марта в отношении несовершеннолетней девочки были совершены действия сексуального характера. Подозреваемого задержали 4 марта.

Мужчина в темной рабочей куртке, без брюк и нижнего белья расхаживал по улице Леонова. Он уверял, что так одет потому, что незадолго до этого шел «от бабы».

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают, почему мужчина в обнаженном виде появился в общественном месте и действительно ли он причастен к нападению на ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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