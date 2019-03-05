2019-03-05T12:22:49+03:00
Бизнес-новости Кемерова

5 тысяч малых и средних предпринимателей стали поставщиками Россельхозбанка

Банк подвел итоги своей закупочной деятельности за 2018 год
Яков КРЫМСКИЙ
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Объем закупок за отчетный период финансовой организации составил более 30 миллиардов рублей, при этом РСХБ продемонстрировал самые высокие показатели экономии за последние пять лет - более 560 миллионов рублей.

Большое значение Банк придает развитию здоровой конкурентной среды на профильных рынках и отдает предпочтение конкурентным закупкам. Этот показатель увеличился в 3 раза по сравнению с прошлым годом. В 2018 году закупки по итогам проведения торгов в рамках конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений преобладали над закупками у единственного поставщика.

По итогам года РСХБ привлек более 5 тысяч новых контрагентов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем прямых закупок РСХБ, объявленных только среди субъектов МСП, составил по итогам года 23 процента всех закупок и почти на 3 миллиарда рублей превысил аналогичный показатель 2017 года. Всего же за 2018 год РСХБ осуществил у МСП 53 процента своих закупок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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