Ясновидящего Рината из Новокузнецка будут судить за волшебную траву и воду

СЕГОДНЯ 12:03 2019-03-05T12:03:45+03:00

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Двое пенсионеров из Новокузнецка верили в то, что маги могут помочь в решении их проблем. Этим воспользовался ясновидящий Ринат. Проблем он не решил, а вот более 300 тысяч похитил, пообещав выполнить магические ритуалы.

Ученик центра магии ясновидящий Ринат пообещал в ноябре и декабре 2018 года помочь двум жителям Новокузнецка, обратившимся к нему со своими проблемами. Сначала Ринат убедил пришедшего к нему 78-летнего пенсионера в том, что он может излечиться от заболеваний, если приобретет воду, которая обладает магическими свойствами, и сухую траву. А еще ясновидящий пообещал, что в скором времени пенсионер выиграет в лотерею миллион рублей. За все это пожилой мужчина заплатил 138 тысяч рублей.

В скором времени к нему обратилась 82-летняя пенсионерка. Женщина никак не могла отыскать свою коллекцию золотых украшений. А ясновидящий пообещал сделать это за 155 тысяч рублей и украшения на сумму 15 тысяч рублей. Женщина, конечно же, согласилась. А для того, что магические чары не рассеялись, обоим пенсионерам было велено никому не говорить о проведенных обрядах.

Увы, ни выигрыша в лотерею не случилось, ни коллекция украшений не нашлась. Зато 22-летний ясновидящий Ринат был задержан по обвинению в мошенничестве. Своей вины он не признает, однако следователям удалось собрать достаточно доказательств преступления. Маг может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU