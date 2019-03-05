2019-03-05T12:43:04+03:00
Общество

Продукты питания для кузбасских школ будут закупать через электронные площадки

Новую систему закупок обсудили на Всекузбасском съезде директоров школ
Екатерина БОРМОТОВА
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Новая система закупок должна обеспечить прозрачность, сэкономить бюджетные средства и улучшить качество питания кузбасских школьниковНовая система закупок должна обеспечить прозрачность, сэкономить бюджетные средства и улучшить качество питания кузбасских школьниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В рамках Всекузбасского съезда директоров школ, который прошел в Кемерове 5 марта, обсуждался вопрос школьного питания. Сейчас регион внедряет новую систему закупок продуктов для школ – через электронные площадки.

Новая система должна решить три задачи. Это экономия бюджетных средств, повышение качества закупаемой продукции и прозрачность всех сделок.

- Сертифицированных правительством России электронных площадок у нас в стране существует восемь. Мы вправе выбрать любую. Когда мы проанализировали все площадки, получилось следующее. Отдельно стоит площадка правительства Москвы, мы попробовали на этой площадке работать с точки зрения закупок до 100 тысяч рублей, получили высокую эффективность. Шесть площадок принадлежат крупным корпорациям. Еще одна электронная площадка действует в Татарстане. Она сделана и опробована для большого региона, учитывает все его особенности, - отметил губернатор.

Глава региона уточнил, что Кузбасс выбрал площадку Татарстана, поскольку у нее есть множество преимуществ. И в данное время идет процесс интеграции: на это отведен первый квартал 2019 года. Далее начнется работа, контролировать которую будет специальная группа и лично губернатор.

- Я возьму на себя контрольные функции. Для этого будет выделена определенная группа, которая будет периодически приезжать и смотреть, насколько качественно поставляются по этой площадке продукты питания для наших учреждений. Сам я сейчас взял за правило при выезде в муниципалитет посещать местные школы, - добавил Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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