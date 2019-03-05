Тарифы на капремонт в Кузбассе могут быть пересмотрены
Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта провели круглый стол тематической площадки «Жилье и городская среда». Главным вопросом, который был поднят на круглом столе, стала работа Фонда капитального ремонта жилья.
Как отметил член регионального штаба ОНФ в Кемеровской области Юрий Скворцов, сейчас ремонтные работы не всегда удается выполнить качественно только из-за того, что тариф на капремонт в Кузбассе занижен. Более того, он является самым низким в регионах Сибирского федерального округа и одним из самых низких в стране.
- Если применять методику Минстроя, тариф на эти цели в Кузбассе должен составлять 29,9 рубля с квадратного метра, - отметил Юрий Скворцов. - В Кемеровской области с 1 июля 2017 года установлен минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 4,13 рубля за один квадратный метр.
Тарифную политику необходимо пересматривать, вносить коррективы, в противном случае не только обанкротится региональный оператор, но и будет сорвана программа по организации и проведению капитального ремонта жилого фонда. А для того, чтобы проводить действительно качественные работы, необходимо увеличить тариф до 10-15 рублей за каждый квадратный метр.
К слову, Юрий Скворцов отметил, что на содержание аппарата Фонда капитального ремонта не тратится ни копейки из средств, собранных жильцами. Все деньги направляются исключительно на ремонтные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU