СЕГОДНЯ 13:39 2019-03-05T13:48:00+03:00

Тарифы на капремонт в Кузбассе могут быть пересмотрены. Фото: архив КП. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта провели круглый стол тематической площадки «Жилье и городская среда». Главным вопросом, который был поднят на круглом столе, стала работа Фонда капитального ремонта жилья.

Как отметил член регионального штаба ОНФ в Кемеровской области Юрий Скворцов, сейчас ремонтные работы не всегда удается выполнить качественно только из-за того, что тариф на капремонт в Кузбассе занижен. Более того, он является самым низким в регионах Сибирского федерального округа и одним из самых низких в стране.

- Если применять методику Минстроя, тариф на эти цели в Кузбассе должен составлять 29,9 рубля с квадратного метра, - отметил Юрий Скворцов. - В Кемеровской области с 1 июля 2017 года установлен минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 4,13 рубля за один квадратный метр.

Тарифную политику необходимо пересматривать, вносить коррективы, в противном случае не только обанкротится региональный оператор, но и будет сорвана программа по организации и проведению капитального ремонта жилого фонда. А для того, чтобы проводить действительно качественные работы, необходимо увеличить тариф до 10-15 рублей за каждый квадратный метр.

К слову, Юрий Скворцов отметил, что на содержание аппарата Фонда капитального ремонта не тратится ни копейки из средств, собранных жильцами. Все деньги направляются исключительно на ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU