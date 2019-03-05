Желание интимной близости довело до смерти жителя Кузбасса

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-05T14:06:05+03:00

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Алкоголь и не случившаяся интимная близость стали причиной семейного конфликта. Завершился конфликт трагедией: женщина зарезала своего возлюбленного и вынесла его тело в подъезд.

В июле 2018 года мужчина и женщина распивали спиртное. Высокий градус быстро сморил даму, и она отправилась спать. А вот ее гражданского супруга потянуло на «подвиги»: он зашел в спальню и игриво предложил жене вступить в интимные отношения. Отказ очень огорчил мужчину, и он ударил свою супругу ногой, столкнул ее с дивана и лег на ее место. Это, в свою очередь, обидело и разозлило женщину. Она пошла в кухню, взяла там нож и ударила им супруга в грудь. После этого женщина заснула, а поутру обнаружила, что ее сожитель умер.

Женщина тут же позвонила в скорую помощь, но ей объяснили, что нужно обращаться в полицию. Тогда она вытащила тело сожителя в подъезд, положила рядом брюки и телефон. Дома женщина навела порядок: выстирала простыню, отмыла нож. Вскоре тело на лестнице обнаружили соседи – они-то и вызвали сотрудников полиции. А стражи порядка, несмотря на все старания дамы, все-таки установили ее причастность к убийству.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области, женщина признала вину, со следствием сотрудничала. По приговору суда она проведет ближайшие семь лет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU