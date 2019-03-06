Маленькая девочка из Кузбасса сбежала от родителей в детский сад

СЕГОДНЯ 03:49 2019-03-06T03:49:50+03:00

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5-летняя жительница города Анжеро-Судженска, видимо, заскучала дома и решила, что хочет пойти в детский сад. Вот только родители ребенка спали, и отвести ее было некому. Тогда она самостоятельно оделась и отправилась в сад сама.

Маленькую девочку, идущую по обочине дороги без сопровождения взрослых, заметил оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков около 11 часов утра. Он подошел к ребенку и спросил, куда она идет, да еще и без мамы. Но девочка строго ответила, что родители запрещают ей разговаривать с незнакомцами. Тогда полицейский вызвал инспекторов по делам несовершеннолетних, и уже они смогли разговорить девочку.

Малышка рассказала, что ее родители сейчас спят, а она сама решила самостоятельно пойти в детский сад. Девочку доставили в полицию, туда же вскоре приехали и родители малышки. Семья воссоединилась, вот только родителям самостоятельной девочки предстоит выплатить штраф за неисполнение родительских обязанностей. Такой штраф составляет 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU