Две новокузнечанки в гаражном кооперативе дарили мужчинам любовь

СЕГОДНЯ 04:38 2019-03-06T04:38:45+03:00

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Две представительницы древнейшей профессии за деньги предлагали новокузнечанам расслабиться. Причем делали это они в гаражном кооперативе. За занятие проституцией обеих задержали и оштрафовали.

Две новокузнечанки 33 и 42 лет работали в гаражном кооперативе на улице Транспортной. Здесь они находили клиентов и оказывали им услуги интимного характера прямо в их автомобилях. В конце концов, путал задержали и составили в их отношении протокол. Как сообщает пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области, женщинам грозит штраф за занятие проституцией – в размере двух тысяч рублей.

Напомним, на эфире одной из телепередач главу Новокузнецка Сергея Кузнецова попросили обратить внимание на представительниц древнейшей профессии, которые оказывают услуги как раз на улице Транспортной и совсем не украшают город. Тогда мэр отметил, что такая проблема действительно имеется.

ИСТОЧНИК KP.RU