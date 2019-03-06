Пропавший в Новокузнецке подросток найден

СЕГОДНЯ 05:01 2019-03-06T05:01:36+03:00

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15-летний подросток, который пропал в Новокузнецке 24 февраля, был найден живым. Ребенка передали законным представителям.

О том, что 15-летний подросток, который пропал 24 февраля в южной столице Кузбасса найден живым, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». К сожалению, ни обстоятельства, при которых ребенок был найдет, не место, где он находился в течение всего этого времени, не уточняются. Однако точно известно, что сейчас ребенок находится в безопасности. Сейчас сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства его ухода из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU