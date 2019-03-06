2019-03-06T05:01:36+03:00
Общество

Пропавший в Новокузнецке подросток найден

Мальчика передали законным представителям
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Ребенок найден живым. Фото: ПСО "Лиза Алерт"Ребенок найден живым. Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

15-летний подросток, который пропал в Новокузнецке 24 февраля, был найден живым. Ребенка передали законным представителям.

О том, что 15-летний подросток, который пропал 24 февраля в южной столице Кузбасса найден живым, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». К сожалению, ни обстоятельства, при которых ребенок был найдет, не место, где он находился в течение всего этого времени, не уточняются. Однако точно известно, что сейчас ребенок находится в безопасности. Сейчас сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства его ухода из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбасс проведет чемпионат России по рабочим профессиям WorldSkills в 2020 году
Жительниц юга Кузбасса приглашают на кастинг конкурса «Миссис Кузбасс 2019»
Неизвестные сожгли иномарку в кузбасском поселке
Кузбасские школьники занимались в опасных кабинетах труда
В 2018 году в Кузбассе мальчиков родилось больше, чем девочек
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году
На шахте в Киселевске повторно приостановили деятельность
Две новокузнечанки в гаражном кооперативе дарили мужчинам любовь
Маленькая девочка из Кузбасса сбежала от родителей в детский сад
Желание интимной близости довело до смерти жителя Кузбасса
Тарифы на капремонт в Кузбассе могут быть пересмотрены
Продукты питания для кузбасских школ будут закупать через электронные площадки