На шахте в Киселевске повторно приостановили деятельность

СЕГОДНЯ 05:36 2019-03-06T05:36:13+03:00

С начала года в отношении предприятия действуют восемь приостановлений деятельности на разных объектах Фото: stroyservis.com

С начала года здесь приостанавливали деятельность восемь раз

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В Киселевске на шахте №12 в очередной раз приостановили деятельность на одном из объектов. Вести сварочные работы в ремонтном боксе нельзя еще три месяца.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку на киселевской шахте: ранее в ремонтном боксе тракторно-бульдозерного участка и слесарном помещении здания были выявлены нарушения, из-за чего деятельность этих объектов была приостановлена. Однако за отведенное на устранение нарушений время ничего не поменялось.

В ходе повторной проверки специалисты установили, что в ремонтном боксе отсутствуют общая механическая вытяжка и отсосы для улавливания сварочного аэрозоля. На момент осмотра сварочные работы не велись, а грузовой автомобиль БелАЗ находился в разобранном состоянии. Все это послужило основанием для повторного возбуждения административного производства в отношении руководителя шахты.

Суд приостановил деятельность по ведению сварочных работ в ремонтном боксе тракторно-бульдозерного участка и слесарном помещении здания техкомплекса, а также эксплуатацию автомобиля БелАЗ на 90 суток.

Примечательно, что с начала 2019 года в отношении данного предприятия действуют восемь приостановлений деятельности на разных объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU