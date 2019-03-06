СЕГОДНЯ 06:23 2019-03-06T06:23:32+03:00

В 2018 году в Кузбассе мальчиков родилось больше, чем девочек. Фото: архив КП Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Кузбассе в 2018 году появились на свет 25 143 ребенка. Такие данные приводит Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования

Больше всего в 2018 году в Кемеровской области родилось мальчиков – 12 794. Девочек меньше - всего 12 349. При этом в течение года в кузбасских роддомах на свет появилось 15 троен и 596 двоен. Больше всего малышей родилось в июле – 2 241 ребенок! А самым «урожайным» днем стало 12 января. В этот день на свет появились 105 малышей.

- В 2018 году на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде, а также профилактического осмотра ребенка в течение первого года жизни перечислено медицинским организациям более 258,5 миллионов рублей, - отметили в Кузбасском региональном отделении Фонда социального страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU