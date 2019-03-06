ВТБ в Кузбассе нарастил кредитный портфель по госпрограммам

СЕГОДНЯ 08:58 2019-03-06T08:58:55+03:00

Более 521 миллиона рублей было выдано банком по этому направлению

Изменить размер текста: A A

В рамках реализации действующих программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 2018 году банк ВТБ в Кузбассе заключил 15 соглашений с региональными компаниями на сумму 467 миллионов рублей. Кредитный портфель по этому направлению превысил 521 миллион рублей.

Поддержку банка получили предприятия пищевой и производственной промышленности, компании, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки, предприятия общепита и другие.

Большую часть портфеля (442 миллиона рублей) занимают кредиты по программе Министерства экономического развития РФ - «Программе 1706». В течение года с помощью этого механизма банк заключил 14 сделок, кредитная ставка по условиям программы составляет не более 6,5 процента годовых. Еще 19 миллионов рублей было предоставлено в рамках «Программы 163», реализуемой совместно с Министерством промышленности и торговли на приобретение отечественного хлебопекарного оборудования по ставке до 5 процентов.

Реклама.

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU