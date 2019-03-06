2019-03-06T07:07:33+03:00
Происшествия

Неизвестные сожгли иномарку в кузбасском поселке

ЧП произошло ночью
Екатерина БОРМОТОВА
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Автопожар тушили пять сотрудников МЧСАвтопожар тушили пять сотрудников МЧС
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В ночь на 6 марта неизвестные сожгли чужую иномарку в кузбасском поселке. Злоумышленников ищет полиция.

Сигнал о пожаре в легковом автомобиле на улице Ворошилова в поселке Яшкино поступил в оперативные службы в 03.00. На место выехали пять сотрудников МЧС и две единицы техники.

- На момент прибытия первого подразделения у автомобиля марки Toyota Scepter горел моторный отсек и багажник. В результате повреждено лакокрасочное покрытие капота и багажника, - рассказали подробности в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Предварительная причина происшествия - умышленные действия по уничтожению чужого имущества, нанесение вреда здоровью человека при помощи огня. Автопожар ликвидирован в 03.08.

ИСТОЧНИК KP.RU

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