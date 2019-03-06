Жительниц юга Кузбасса приглашают на кастинг конкурса «Миссис Кузбасс 2019»

СЕГОДНЯ 07:16 2019-03-06T07:16:42+03:00

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В Новокузнецке в марте стартует грандиозный проект «Миссис Кузбасс 2019». Уже 23 марта пройдет кастинг, а в конце апреля – финальный концерт.

В конкурсе «Миссис Кузбасс» участвуют женщины от 25 до 55 лет, причем обязательным условием для участниц являются не столько внешние данные, сколько их активная жизненная позиция, увлеченность и, конечно же, наличие детей. В течение месяца 16 финалисток, которые пройдут кастинг, будут работать с командой профессионалов – хореографами и постановщиками шоу, фотографами и визажистами, дизайнерами и стилистами, бизнес-тренерами и психологами. Им предстоит продемонстрировать свои таланты и красоту и, конечно же, выступить на финальном шоу, которое состоится 25 апреля в ДК «Алюминщик». Победительницы регионального этапа получают возможность отправиться на конкурс «Миссис Россия», а затем – «Миссис Мира» и «Королева Планеты».

Кастинг состоится 23 марта в Новокузнецке в БЦ «Сити» (3 этаж, офис 369). Подробную информацию можно получить по телефонам: 8-906-984-80-02, 8-923-625-55-54.

ИСТОЧНИК KP.RU