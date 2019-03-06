Кузбасс проведет чемпионат России по рабочим профессиям WorldSkills в 2020 году

СЕГОДНЯ 07:51 2019-03-06T07:51:37+03:00

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Кузбасс получил право провести в 2020 году чемпионат России по рабочим профессиям WorldSkills. На площадках региона свое профмастерство продемонстрируют молодые специалисты.

Как отметил Сергей Цивилев на своей официальной страничке в социальных сетях, убедить

организаторов провести мероприятие именно в Кемеровской области было непросто. Но главным аргументом стало то, что Кузбасс – один из главных промышленных регионов страны и специалисты рабочих профессий здесь одни из лучших в стране. И это неудивительно: с детства ребята наблюдают за работой своих родителей, в регионе развивается дополнительное образование – строятся кванториумы для тех, кто любит науку и технику

- WorldSkills – это еще одна возможность заявить о наших людях на всю страну. Спасибо организаторам за доверие! - отметил Сергей Цивилев. - А для молодых строителей, монтажников, фрезеровщиков, парикмахеров, дизайнеров, поваров и многих других ребят Кузбасса это призыв к активной подготовке. Мы должны стать лучшими!

ИСТОЧНИК KP.RU