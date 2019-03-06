Деньги за шишки: Кузбассовцев зовут собирать шишки сосны, ели и лиственницы

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-06T09:47:42+03:00

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Помочь вырастить новые деревья и заработать на этом смогут волонтеры и неравнодушные жители Кемеровской области. Для того нужно собрать шишки сосны, ели и лиственницы и сдать их кузбасские лесхозы.

В Кузбассе началась масштабная работа по восстановлению лесов. А первый шаг к этому – выращивание сеянцев. В 2019 году специалисты лесных питомников планируют вырастить порядка 10 миллионов однолетних сеянцев ели, сосны, кедра и лиственницы. Им предстоит посеять семена на площади 11,7 га. К 2021 году количество сеянцев будет лишь увеличиваться, а для этого нужны семена. Специалисты подсчитали – 1,33 тысячи килограммов семян лесных растений, которые будут заготавливаться и закупаться в «Комитете лесного хозяйства», «Новокузнецком лесхозе», «Чебулинском лесхозе». Заготовка семян уже началась – уже собрано почти три тонны. А всего требуется собрать 45 тонн шишек сосны, ели и лиственницы.

- Приглашаем волонтеров и неравнодушных жителей принять участие в сборе шишек. Эта деятельность может стать возможностью дополнительного заработка, так как за килограмм шишки лесхозы готовы заплатить сборщикам от 20 до 25 рублей, — рассказал заместитель губернатора Алексей Харитонов.

В 2018 году лесхозы высадили около 4,2 миллионов деревьев ценных хвойных пород. В этом году их количество будет вдвое больше.

ИСТОЧНИК KP.RU