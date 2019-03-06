СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-06T10:30:36+03:00

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В Кемерове 6 марта прошел губернаторский прием, посвященный празднованию Международного женского дня. На нем Сергей Цивилев наградил представительниц редких профессий.

В преддверии 8 марта губернатор встретился с женщинами рабочих профессий и вручил им памятные награды. Обращаясь к представительницам прекрасного пола, глава региона подчеркнул, что женщины играют большую роль в развитии экономики Кузбасса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/695610" frameborder="0"></iframe> Обращение Сергея Цивилева к женщинам рабочих профессий.Екатерина БОРМОТОВА

- Вы – наша гордость, вы своим примером показываете, что женщине по плечу любая работа. Вы воспитываете детей, внуков. Мы вами очень гордимся. Желаю, чтобы вы были окружены любовью как дома, так и на работе. Ваш труд нам, кузбассовцам, очень нужен. Я благодарю вас за ваш труд, низкий вам поклон за ваш вклад в развитие экономики Кузбасса, - сказал Сергей Цивилев.

Одна из награжденных, сигналист железнодорожной станции Алена Чалдина, отметила, что такие губернаторские приемы очень важны для представительниц рабочих профессий.

- Порой, работая на такой специальности, забываешь, что ты женщина. Собираясь сюда, в своем гардеробе я нашла единственное платье, которое давно-давно не надевала, потому все время хожу в брюках и на работе и дома. Для меня эта встреча – еще один шанс вспомнить, что я женщина и что нужны еще платья в гардеробе, - отметила Алена Чалдина.

ИСТОЧНИК KP.RU