Побег не удался: Пьяный кузбассовец съехал в кювет, убегая от инспекторов ДПС

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-06T10:30:47+03:00

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Водитель легкового автомобиля сел за руль в нетрезвом виде и попался на глаза инспекторам ДПС. Мужчина попытался сбежать от них, но побег не удался: автомобиль съехал с дороги в кювет и попал в снежный плен.

Пользователи социальных сетей в одном из пабликов разместили фотографии, на которых видны последствия неудавшегося побега автолюбителя от инспекторов ДПС. Как сообщают очевидцы, ДТП произошло на трассе «Кемерово - Яшкино» неподалеку от села Верхотомского. Нетрезвый мужчина сел за руль, а потом отказался останавливаться по требованию инспекторов. Мужчина предпочел сбежать, но в какой-то момент не справился с управлением и вылетел в кювет. Здесь его автомобиль застрял в сугробе так сильно, что самостоятельно выбраться из снежного плена ему не удалось.

Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, на месте дорожно-транспортного происшествия работали инспекторы ДПС. Автомобиль из кювета извлекли, а в отношении его водителя составили протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU