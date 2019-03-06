Семь фигурантов дела о «Зимней вишне» предстанут перед судом в Кемерове

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-06T10:45:14+03:00

Семь фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" предстанут перед судом. Решается вопрос о продлении срока содержания под стражей. Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Будет ли продлен срок содержания под стражей для семи фигурантов дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», решают Центральный суд города Кемерово и Кемеровский областной суд.

В течение двух дней в судах рассматривается вопрос о продлении срока содержания для семи фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне». Так, 6 марта на заседании в Центральном суде города Кемерова станет известно дальнейшее местопребывание бывшего генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината» Юлии Богдановой. А перед Кемеровским областным судом стоит вопрос, продлевать ли срок содержания под стражей экс-главе фирмы по обслуживанию систем безопасности в «Зимней вишне» Игорю Полозиненко.

7 марта в Кемеровском областном суде состоится заседание, на котором решат вопрос о продлении срока ареста командиру пожарного звена Сергею Генину и Александру Никитину, который работал электромонтером в компании «Системный интегратор». В этот же день в Центральном суде Кемерова решат судьбу экс-руководителя компании-арендатора площадей в ТЦ «Зимняя вишня» Надежды Судденок, технического директора Георгия Соболева и бывшего охранника ТЦ Сергея Антюшина.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта 2018 года. В тот день 60 человек, большинство из которых – дети, погибли. Фигурантами уголовного дела по факту пожара стали более 10 человек. А на месте сгоревшего здания было решено создать сквер. В демонтаже здания, который начался в июле 2019 года, принимали участие специалисты из Екатеринбурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU