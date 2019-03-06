Стройки не будет: Новый торговый центр не появится в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-06T11:53:29+03:00

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Новокузнецкие депутаты решили не изменять назначение участка на пересечении проспектов Энтузиастов и Металлургов. В этом месте предполагалось строительство нового торгового центра, однако власти прислушались к мнению жителей и не дали такого разрешения.

На участке на пересечении проспектов Энтузиастов и Металлургов сейчас находятся два одноэтажных торговых павильона. Собственник участка готов построить вместо них торговый центр, благоустроить близлежащую территории. Однако жители близлежащих домов обратились к депутатам и попросили не менять назначение зоны общественно-делового и коммерческого назначения на зону многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной многоквартирной жилой застройки. Попросту говоря, выступили против строительства ТЦ.

На заседании Новокузнецкого городского совета народные депутаты поддержали жителей улицы и приняли решение не вносить изменения в правила землепользования и застройки.

ИСТОЧНИК KP.RU