2019-03-06T13:15:05+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса навела на знакомую порчу с помощью яйца и червя

Женщина стала фигуранткой уголовного дела
Екатерина БОРМОТОВА
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Чаще всего мошенники прибегают к стандартным схемам обманаЧаще всего мошенники прибегают к стандартным схемам обманаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ленинске-Кузнецком местная жительница внушила приятельнице, что у той порча и предложила почистить ауру. За свои услуги женщина взяла 15 тысяч рублей, но не получив чуда, приятельница обратилась в полицию.

Прошлым летом 33-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого убедила свою знакомую, что обладает эстрасенсорными способностями. Она внушила приятельнице, что видит на ней сильную порчу и может ее снять. В подтверждение она продемонстрировала яйцо, внутри которого оказался клок волос и живой червь.

Поверив «целительнице», женщина решила с ее помощью очистить ауру и отдала знакомой деньги и украшения на сумму 15 тысяч рублей. Однако после магических сеансов женщина не получила обещанного и попыталась забрать свое имущество, но приятельница сказала, что заплатила нечистым силам. В итоге обманутой пришлось обратиться в полицию.

В отношении мошенницы было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что клок волос и червя, которым оказалась резинка, «целительница» подбросила, разбивая яйцо. Полученные от знакомой деньги она потратила, а украшения сдала в ломбард. Дело передано в суд.

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Рука смачивается в медном купоросе. Во влажную руку кладется игла и держится, пока произносится заговор. Через какое-то время происходит реакция окисления. Перед этим, конечно, игла полируется, начищается, чтобы было видно, что она стала темнее. В данном случае игла была светлая, сейчас она черная, – продемонстрировал Антон Югов. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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