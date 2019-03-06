2019-03-06T14:18:40+03:00
Общество

Обиделся на маму и ушел: Кемеровские полицейские искали 10-летнего мальчика по всему городу

Женщина отругала сына за плохие отметки
Екатерина БОРМОТОВА
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Мальчика искали по всему городу, а он в это время шел домойМальчика искали по всему городу, а он в это время шел домойФото: Ольга Крыльцова
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В Кемерове полицейским пришлось искать 10-летнего школьника по всему городу. Мальчик обиделся на мать, которая отчитала его за плохие отметки, и сбежал.

В дежурную часть полиции обратилась местная жительница, которая заявила о пропаже 10-летнего сына. Как выяснили полицейские, мальчик после школы зашел на работу к матери в торговый центр. Кемеровчанка проверила его дневник и отчитала за плохую успеваемость. После разговора ребенок пошел прогуляться по соседним магазинам, но не вернулся. Обеспокоенная мать пыталась найти его самостоятельно, но ее попытки не дали результатов.

Как оказалось, мальчик обиделся и решил самовольно уйти домой. Добравшись до квартиры, он понял, что оставил ключи у матери на работе. Полицейские доставили ребенка в торговый центр и передали горожанке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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