Сергей Цивилев потребовал ускорить работу по ликвидации экологических нарушений разреза «Кийзасский»

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-06T14:27:42+03:00

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев потребовал от администрации Мысков ускорить работу по ликвидации экологических нарушений разреза «Кийзасский» и составить план действий. Эта задача была озвучена на встрече с главой города Дмитрием Ивановым и руководством предприятия. Поводом послужили многочисленные жалобы жителей.

Напомним, что в июле 2018 года глава региона уже встречался с мысковчанами. Жители города рассказали о последствиях погрузочной станции разреза: угольную пыль, грохот, движение большегрузов по дорогам города.

-В отношении нарушений экологической безопасности мы не пойдем на компромисс. Это требование кузбассовцев. От состояния окружающей среды зависит здоровье наших граждан, — акцентировал губернатор.

В 2018 году специалисты провели экспертизу водных объектов вблизи предприятия с целью определения экологического вреда, нанесенного в результате деятельности разреза и дали рекомендации по их устранению. Данные работы пока не проводились.

По словам главы Мысков Дмитрия Иванова, в городе была создана комиссия с привлечением общественности для проведения обследования территории производственной деятельности предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU