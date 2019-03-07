2019-03-07T03:15:17+03:00
Происшествия

Бойцы Росгвардии хитростью поймали преступника в Прокопьевске

Он напал на горожанина ночью и похитил сотовый телефон
Екатерина БОРМОТОВА
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Один из бойцов представился родственником потерпевшего и предложил вознаграждение за похищенный гаджетОдин из бойцов представился родственником потерпевшего и предложил вознаграждение за похищенный гаджетФото: Олег ЗОЛОТО
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В Прокопьевске бойцы Росгвардии хитростью поймали грабителя, который похитил у местного жителя сотовый телефон. Он напал на пожилого горожанина ночью.

Экипаж Росгвардии получил сигнал тревоги из продовольственного магазина на проспекте Ленина. Прибывших на место стражей порядка встретил 57-летний местный житель, у которого были ссадины на лице. Мужчина пояснил, что во дворе дома он разговаривал по телефону – в этот момент на него напал неизвестный, ударил кулаком по лицу и похитил дорогостоящий гаджет. Потерпевший обратился за помощью в ближайший магазин, продавец которого вызвала росгвардейцев.

Чтобы поймать преступника, бойцы пошли на хитрость. Один из сотрудников позвонил на номер украденного телефона и, представившись родственником, предложил вознаграждение за гаджет. Взявший трубку мужчина согласился – в условленном месте его задержали. Правда, оказалось, что пришедший на встречу человек не грабил горожанина, а лишь принес телефон в обмен на деньги. Он пояснил, что с гаджетом домой вернулся его ранее судимый 25-летний родственник. Пока он спал, хозяин квартиры ответил на звонок и заинтересовался денежным вознаграждением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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