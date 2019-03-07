2019-03-07T03:45:51+03:00
Общество

Кузбасские приставы рассказали, как зовут злостных алиментщиков

Чаще всего своим детям не платят Александры и Натальи
Екатерина БОРМОТОВА
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Чаще всего среди алиментщиков встречаются Александры, Сергеи, Алексеи, Натальи и ТатьяныЧаще всего среди алиментщиков встречаются Александры, Сергеи, Алексеи, Натальи и ТатьяныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Судебные приставы Кузбасса составили рейтинг самых часто и редко встречающихся имен среди должников по алиментам. Оказалось, что чаще всего своим детям не платят Александры и Натальи.

На данный момент 26 120 кузбассовцев являются должниками по алиментам. По данным УФССП по Кемеровской области, самым популярным именем среди мужчин-неплательщиков является Александр: известно о 2 186 алиментщиках с таким именем. Недалеко от Александров ушли Сергеи – 1987, Евгении – 1515, Алексеи – 1500 и Андреи – 1270. Самые редкие имена среди должников по алиментам – Отарий, Платон, Султан, Реонольд и Тихон – по одному на всю Кемеровскую область.

- Женские имена, лидирующие в списке, - Наталья (536), Елена (467), Татьяна (418) и Ольга (411). Самые необычные имена, встречающиеся среди должниц, - Прасковья, Эмилия, Нэлли, Радмила, Рубина, - отметили в УФССП по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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