Ледяная глыба обрушилась на козырек в кемеровском дворе

СЕГОДНЯ 04:08 2019-03-07T04:08:36+03:00

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В одном из кемеровских дворов на козырек подъезда упала ледяная глыба, которая прогнула сооружение. Благо, в этот момент из дома никто не выходил.

Фотографиями инцидента очевидец поделился в социальных сетях. По его словам, происшествие произошло днем 5 марта.

«В Кемерове стало просто не убрано, вчера при мне на Чкалова, 20 упала глыба со льдом, повредив козырек, и богом повезло, что никто не заходил, не выходил в этот момент! Куда смотрят службы, кто должен чистить это все?», - возмутился кемеровчанин в одном из популярных городских пабликов.

Ситуация вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Пользователи посоветовали жаловаться на управляющую компанию, которая плохо убирает крыши домов. Напомним, на днях в одном из кемеровских дворов упавший с крыши снег раздавил припаркованный автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU