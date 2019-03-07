Директор кузбасского дома культуры получал деньги за нанятых мертвых душ

СЕГОДНЯ 05:02 2019-03-07T05:02:44+03:00

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В Осинниках директор дома культуры «Высокий» получал деньги за сотрудников, которые работали лишь формально. Своими действиями руководитель нанес учреждению почти полмиллиона ущерба.

В отношении директора дома культуры было возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями, растрату вверенных средств и мошенничество. Было установлено, что глава ДК распределял деньги из стимулирующего фонда под предлогом ремонта, а позже забирал их у работников. Кроме того, он присвоил 140 тысяч рублей, которые учреждению должна была одна из организаций. Еще одно преступление – наследство гоголевского Чичикова. Руководитель «Высокого» получал деньги за мертвые души. Всего мужчина получил 312 тысяч рублей за сотрудников, которые работали в ДК лишь на бумаге.

В октябре прошлого года Осинниковский городской суд признал руководителя виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, три года мужчина не сможет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления, а также должен возместить причиненный ущерб. Сторона защиты не согласилась с решением суда и обжаловала его, но в 5 марта Кемеровский суд оставил жалобу без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU