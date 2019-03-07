2019-03-07T05:43:38+03:00
Общество

Возле старого дома кузбассовец обнаружил ружье в мешке

Опасную находку он передал стражам порядка
Екатерина РОМАНОВА
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Возле старого дома кузбассовец обнаружил ружье в мешке. Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области.Возле старого дома кузбассовец обнаружил ружье в мешке. Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области.
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Житель города Белово обратился к сотрудникам Росгвардии и сообщил, что нашел на улице оружие. Опасную находку стражи порядка забрали, а мужчине теперь может быть выплачено вознаграждение.

Бойцы Росгвардии вели патрулирование улицы, когда к ним обратился 42-летний мужчина. Он рассказал, что возле разрушенного дома нашел странный мешок. Мужчина открыл его и обнаружил двуствольное охотничье ружье, на котором не оказалось серийного номера. Кузбассовец отлично знал: если сдать такую находку в полицию, за это можно получить деньги. Поэтому мужчина взял мешок и понес его в дежурную часть. А по дороге увидел гвардейцев и передал ружье им. после проверки мужчине может быть выплачено вознаграждение в размере до семи тысяч рублей.

- Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба ведомства. - Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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