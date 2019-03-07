2019-03-07T06:16:13+03:00
Общество

Загадочный плазменный шар появился в небе над Шерегешем

Появляются они в глухих местах горных районов
Екатерина РОМАНОВА
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Загадочный плазменный шар появился в небе над Шерегешем . Фото: Влад ШитенокЗагадочный плазменный шар появился в небе над Шерегешем . Фото: Влад Шитенок
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Фотограф и телеоператор из Кузбасса сделал уникальный кадр: его камера запечатлела паранормальный объект. Снимок появился в соцсетях и вызвал немалые споры.

Необычное явление попало в кадр рядом с одной из скал неподалеку от склона горы Курган. Туристы называют их каменными верблюдами. Когда фотограф снимал верблюда, рядом появился шар. Влад Шитенок, автор снимка, отмечает, что такое случается уже не в первый раз.

- Опять сегодня при посещении моего именного верблюда в глухой тишине проскользнул плазменный шар, оставив яркий след! Вы видите это? Это Шерегеш, друзья. Мистический, - прокомментировал Влад Шитенок.

К слову, подобные светящиеся объекты в Шерегеше замечают довольно часто. Увы, они пока мало изучены, и сложно однозначно ответить на вопрос, что же представляют собой светящиеся шары в кузбасском небе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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