СЕГОДНЯ 07:10 2019-03-07T07:10:25+03:00

Легковушка вылетела на тротуар после ДТП в Кемерове. Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово", Роман Горынин.

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Серьезные повреждения получили два автомобиля, которые столкнулись утром на пересечении проспекта Кузнецкого и улицы Коммунистической. От удара один из автомобилей вылетел на тротуар.

Кадры с последствиями дорожно-транспортного происшествия очевидцы выложили в социальные сети. На снимках видно, что оба атвомобиля получили серьезные повреждения. Volkswagen Touareg повреждена передняя часть. После удара он оказался на обочине, сбив знак парковки.

Один из автомобилей сбнес знак парковки. Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово", Роман Горынин.

Автомобилю Lada Priora повезло меньше: правая задняя часть автомобиля сильно деформирована от удара, а саму машины выбросило на тротуар – как раз туда, где ожидают зеленого сигнала светофора пешеходы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Информация по возможным пострадавшим уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU