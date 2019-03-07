Алиментщик из Кузбасса стал звездой телеэфира

СЕГОДНЯ 07:32 2019-03-07T07:32:09+03:00

Лишь после появления в телепередаче мужчина сам пришел к судебным приставам. Фото: УФССП России по Кемеровской области.

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Жительница города Новокузнецка включила телевизор и неожиданно увидела в передаче фотографию своего гражданского супруга. Как оказалось, мужчина на протяжении трех лет не платил своему сыну алименты. После эфира новокузнечанка заставила супруга пойти к приставам.

Новокузнечанин предпочел переложить заботы о воспитании и содержании своего сына на плечи его матери. В течение 13 лет он не виделся с ребенком, да и про то, что необходимо платить алименты, забыл. За три последних года сумма долга накопилась немалая – около 300 тысяч рублей. В 2018 году мужчину объявили в розыск, но найти его не удавалось. Тогда приставы проверили, не зарегистрирован ли алиментщик в социальных сетях. И действительно: аккаунт, принадлежащий нерадивому отцу, нашелся. Сотрудник ведомства направил сообщение, в котором вызывал горожанина на прием. При этом он предупредил, что в случае неявки его фотография будет показана в телепередаче по розыску должников. Мужчина же вместо того, чтобы отправиться в УФССП, просто заблокировал писавшего.

Фотографию алиментщика действительно показали в телепередаче, которую посмотрела гражданская жена должника и мать его двоих детей. Она-то и смогла убедить мужчину явиться на прием к приставу.

- С должника было отобрано объяснение, он был предупрежден об уголовной ответственности за неуплату алиментов, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU