8 марта изменится расписание общественного транспорта в Кемерове

СЕГОДНЯ 07:52 2019-03-07T07:52:46+03:00

9 и 10 марта транспорт будет ходить, как обычно

Изменить размер текста: A A

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в предстоящие праздники. Так, 8 и 10 марта транспорт будет работать по расписанию воскресенья.

По данным «Управления единого заказчика транспортных услуг», в связи с празднованием Международного женского дня в Кемерове изменится работа общественного транспорта. В частности, 8 и 10 марта весь пассажирский транспорт будет работать согласно расписанию воскресного дня. В субботу, 9 марта, расписание не изменится – транспорт будет ходить, как обычно.

Ранее «Комсомольская правда», сообщала, какая 8 марта будет погода.

ИСТОЧНИК KP.RU