8 марта изменится расписание общественного транспорта в Кемерове
9 и 10 марта транспорт будет ходить, как обычно
8 марта изменится расписание общественного транспорта в КемеровеФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в предстоящие праздники. Так, 8 и 10 марта транспорт будет работать по расписанию воскресенья.
По данным «Управления единого заказчика транспортных услуг», в связи с празднованием Международного женского дня в Кемерове изменится работа общественного транспорта. В частности, 8 и 10 марта весь пассажирский транспорт будет работать согласно расписанию воскресного дня. В субботу, 9 марта, расписание не изменится – транспорт будет ходить, как обычно.
Ранее «Комсомольская правда», сообщала, какая 8 марта будет погода.
ИСТОЧНИК KP.RU